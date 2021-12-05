وزير البيشمركة يعد بالثأر لضحايا هجمات داعش في محور مخمور

شفق نيوز/ شارك وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش إسماعيل، اليوم الأحد، في مراسم عزاء الضحايا الذين قضوا في هجمات تنظيم داعش مؤخرا، ووعد بالثأر لدمائهم والتصدي للارهابيين بتكتيكات جديدة لكي لا يقدموا على مهاجمة البيشمركة والمواطنين مرة اخرى.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير شورش اسماعيل شارك في مراسم عزاء ضحايا البيشمركة والمواطنين الأبرياء والتقى السيدة (بيان) والدة الضحايا الثلاث في هجوم الارهابيين في الثالث من شهر كانون الثاني الجاري.

واضاف البيان ان الوزير شورش اسماعيل زار ايضا محاور ومواضع قوات البيشمركة في محور مخمور ميدانيا في حدود اللواءين 14 و18 مشاة البيشمركة في سلسلة جبال قره جوخ واستمع الى نبذة عن الاوضاع من قبل قادة البيشمركة.

وطمأن شورش اسماعيل أهالي كوردستان ان الارهابيين لن يستطيعوا بهجماتهم الوحشية إخافة الناس وقوات البيشمركة كون تلك الهجمات لاتزيد البيشمركة إلا إصرارا على الدفاع عن المنطقة والتحطيم الكامل لارهابيي داعش فيها.

ونوه البيان الى ان اسماعيل التقى خلال الزيارة السيدة بيان والدة الضحايا الثلاث ووعدها بأن لا تذهب دماؤهم هدرا، مشددا على ان البيشمركة سيثأرون لدمائهم ودماء جميع الضحايا.

كما اشار البيان الى ان الوزير اسماعيل قام بزيارة ميدانية الى حدود اللواءين 14 و18 لقوات مشاة البيشمركة في مرتفعات قره جوخ واوصى القادة بأن يقوموا بتمتين المواضع وان يكونوا على استعداد لملاحقة الارهابيين، مؤكدا ان مساعي الوزارة قد تم تكثيفها وسيتم ملء جميع الاحتياجات الناقصة والمستلزمات الضرورية.