وزير البيشمركة يدعو نيجيرفان بارزاني لمنع تشكيل أية قوة خارج المنظومة العسكرية

شفق نيوز/ دعا وزير البيشمركة شورش إسماعيل، يوم الأحد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى منع تشكيل أية قوة خارج إطار المنظومة العسكرية في الإقليم.

وقال إسماعيل في كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان، "نطلب من الأطراف كافة ورئيس الاقليم، ورئيس الوزراء بألا يسمحوا بأي شكل من الأشكال تشكيل قوة خارج المنظومة العسكرية إلا عبر وزارة البيشمركة".

وأضاف أن هناك مخاطر على إقليم كوردستان وكيانه الدستوري، ويوما بعد آخر تزداد المخاطر ولا يمكن درؤها إلا بقوة موحدة رصينة.