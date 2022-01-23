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وزير البيشمركة يدعو القوات إلى اليقظة والحذر أمام زيادة تحركات ونشاطات داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-23T08:06:19+0000
وزير البيشمركة يدعو القوات إلى اليقظة والحذر أمام زيادة تحركات ونشاطات داعش

شفق نيوز/ دعا وزير البيشمركة شورش إسماعيل، يوم الأحد، قوات البيشمركة إلى المزيد من اليقظة والحذر أمام تحركات ونشاطات تنظيم داعش التي قال إنها قد ازدادت في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها بمناسبة مراسم تخرج دورة عسكرية لقوات البيشمركة بحضور جمع غفير من الضباط والقادة في الوزارة.

وقال اسماعيل "بهذه المناسبة اطلب من عناصر قوات البيشمركة كافة المزيد من اليقظة والتنبه أمام تحركات تنظيم داعش، والذي كما نلاحظ انه يوم بعد آخر يزيد من نشاطاته الإرهابية".

وأضاف ان "مخاطر التنظيم تزداد يوما بعد آخر وقد هاجموا خلال الأشهر الماضية قوات البيشمركة وسقط على اثرها شهداء من القوات، وخلال الأيام الماضية قام التنظيم بمهاجمة الجيش العراقي في ديالى وسقط أيضا جراء ذلك شهداء من الجنود، وهذا يتطلب منّا أن نكون على استعداد وتأهب دائم لأي إحتمال قد يحدث من قبل ارهابيي داعش".

كما قال الوزير "طالبنا ايضا ولمواجهة هذه المخاطر بزيادة التنسيق والتعاون بيننا وبين الجيش العراقي لمستوى أوسع واكبر".

وتابع اسماعيل بالقول إن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا في مواجهة الإرهابيين ثقيلة"، لكن الوزير إستدرك قائلا: إن ما يبعث على السرور أن علاقتنا مع الجيش العراقي جيدة، ونأمل أن تكون أفضل لما تقتضيه الضرورة لحفظ امن المواطنين العراقيين كافة".

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