وزير البيشمركة: نأمل توسيع المساعدات الأميركية والتحالف الدولي خلال العام الجديد

شفق نيوز- أربيل

أعرب وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، يوم الثلاثاء، عن أمله في زيادة وتوسيع نطاق الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة مع حلول العام الجديد.

جاء ذلك خلال استقباله مسؤول المجموعة العسكرية الأميركية في القنصلية العامة للولايات المتحدة لدى الإقليم، الكولونيل ديك بيلويك، بحضور وكيل الوزارة عبد الخالق بابيري، بحسب بيان صادر عن إعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "برنامج العمل المشترك للعام 2026، كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية في العراق وإقليم كوردستان بشكل عام".

وقدم وزير البيشمركة تهانيه بمناسبة قرب رأس السنة الميلادية، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالاستقرار والازدهار لشعب كوردستان والعالم، مؤكداً تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتوسيع المساعدات الأمريكية والتحالف لقوات البيشمركة في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أبدى الكولونيل بيلويك ارتياحه للقاء، مشيداً بمستوى التحضيرات الجارية لاستقبال العام الجديد وتنسيق الخطط المستقبلية.

وأكد المسؤول العسكري الأميركي، وفقاً للبيان، التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم والمساندة لوزارة البيشمركة، وتعزيز الشراكة القائمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.