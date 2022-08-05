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وزير البيشمركة من واشنطن: ركزنا على ضمان تجنيب الإقليم الاعتداءات المتكررة بين تركيا والعماليين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T15:46:31+0000
وزير البيشمركة من واشنطن: ركزنا على ضمان تجنيب الإقليم الاعتداءات المتكررة بين تركيا والعماليين

شفق نيوز / أعلن وزير البيشمركة شوش إسماعيل، اليوم الجمعة، عقد لقاءات "إيجابية" مع المسؤولين الأمريكيين و"ثناء" الجانب الأمريكي على دور البيشمركة في محاربة (داعش)، فيما بيّن ان الوفد الزائر ركّز على عدم تكرار "الاعتداءات" على إقليم كوردستان بسبب المواجهات بين تركيا وحزب العمال.

وقال وزير البيشمركة شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن بعد اجتماع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي "أجرينا العديد من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين وكانت كلها ايجابية حيث أثنى الجانب الأمريكي على دور وتضحيات قوات البيشمركة في محاربة تنظيم (داعش)".

وأضاف إسماعيل؛ أن "الوفد الزائر ركّز في لقاءاته مع حلفائه على ضرورة حل المشاكل بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي وضمان عدم تكرار الاعتداءات على أراضي إقليم كوردستان".

وبشأن الألوية المشتركة قال وزير البيشمركة إن "حكومة الإقليم قدمت لوزارة الدفاع العراقية كل ما طلبته من توضيحات حول تفعيل الالوية المشتركة لكن تأخير التفعيل لا يقع على عاتق حكومة الاقليم لان هناك الكثير من العوائق تواجه أي مشروع في العراق حالياً".

وكان وزير البيشمركة في اقليم كوردستان شورش اسماعيل قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن الحرب على تنظيم داعش لم تنتهِ بعد.

ويزور وزير البيشمركة العاصمة الامريكية واشنطن على رأس وفد عسكري وعقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وأعضاء من الكونغرس.

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