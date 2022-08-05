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وزير البيشمركة من واشنطن: الحرب على داعش لم تنتهِ بعدُ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T07:58:18+0000
وزير البيشمركة من واشنطن: الحرب على داعش لم تنتهِ بعدُ

شفق نيوز/ قال وزير البيشمركة في اقليم كوردستان شورش اسماعيل يوم الجمعة إن الحرب على تنظيم داعش لم تنتهِ بعد.

وجاءت تصريحات وزير البيشمركة خلال زيارة له الى واشنطن على رأس وفد عسكري والتي عقد على إثرها العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وأعضاء من الكونغرس.

وذكر إسماعيل في تصريحات صحفية، أن "وزارة البيشمركة تعتزم إجراء العديد من الاصلاحات وذلك بمساعدة من حلفائنا الأمريكان" مشيرا الى انه" لدينا تحالف استراتيجي مع التحالف الدولي وتمكنا من هزيمة داعش نحن و التحالف مع الجيش العراقي".

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