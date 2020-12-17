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وزير البيشمركة معلقا على هجوم سحيلا: هذه الحوادث لا تخدم كوردستان قاطبة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-17T07:43:42+0000
وزير البيشمركة معلقا على هجوم سحيلا: هذه الحوادث لا تخدم كوردستان قاطبة

شفق نيوز/ شدد وزير البيشمركة شورش اسماعيل يوم الخميس على ضرورة عدم تكرار الهجوم الذي شنه عناصر وحدات حماية الشعب YPG على قوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

وقال اسماعيل في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، "مثل هذه الحوادث لاتخدمنا ولا تخدمهم ولا تصب في مصلحة كوردستان قاطبة"، في اشارة الى استهداف وحدات حماية الشعب قادمة من سوريا نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سحيلا في دهوك.

واكد مضي الوزارة في اجراء عملية اصلاح على هيكلية قواتها، معبرا عن امله في الوقت ذاته  لحل الخلافات بين اربيل وبغداد.

وقال الوزير ايضا "يتعين بذل الجهود والمساعي من اجل عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها وفق اساس الدستور العراقي والمادة 140 منه".

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