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وزير البيشمركة: علاقتنا مع الجيش العراقي تحسنت ونأمل توسيعها ومواصلتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T11:04:29+0000
وزير البيشمركة: علاقتنا مع الجيش العراقي تحسنت ونأمل توسيعها ومواصلتها

شفق نيوز/ قال وزير البيشمركة شورش إسماعيل يوم الأحد إن العلاقات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي قد تحسنت في الاوانة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة له خلال إجتماع عسكري كبير عقده الوزير اليوم مع قادة عسكريين والوية في البيشمركة بحضور ئيس هيئة أركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمينكي.

وقال الوزير في كلمة القاها عقب الاجتماع: "لقد تحسنت علاقاتنا مع الجيش العراقي ونأمل أن يتم توسيع هذه العلاقات ومواصلتها، من أجل الحفاظ على استقرار المناطق الكوردستانية خارج حدود إدارة الإقليم مع جميع المكونات الأخرى".

وحول التعاون والتنسيق مع التحالف الدولي قال الوزير إن استمرار تعاون ودعم التحالف له أهمية كبيرة، ويحظى بتقييم عالٍ من البيشمركة.

وتحدث الفريق جمال امينكي في كلمة له على هامش الاجتماع عن عمل مراكز التنسيق المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش قائلا: قد اتخذنا خطوات جيدة بهذا الصدد، مشيرا إلى تشكيل مركزي تنسيق مشترك رئيسيين في أربيل وبغداد إضافة إلى أربعة أخرى في مناطق النزاع.

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