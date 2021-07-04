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وزير البيشمركة: تأسيس النقاط المشتركة مع القوات العراقية يحتاج لتوسيع الأكثر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-04T10:38:01+0000
وزير البيشمركة: تأسيس النقاط المشتركة مع القوات العراقية يحتاج لتوسيع الأكثر

شفق نيوز/ صرّح وزير البيشمركة شورش إسماعيل يوم الأحد بأن تأسيس النقاط المشتركة مع الجيش العراقي أمر ضروري و يحتاج الى توسيع أكثر.

جاء ذلك خلال لقائه كريستوف بيوك رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي للإصلاح في الجانب الأمني و الوفد العسكري المرافق له، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء الذي حضره سربست لزكين وكيل الوزارة و مدير التعاون و العلاقات، بوحث مسألة الإصلاح و آليات انجاح العملية حيث أكد وزير البيشمركة قائلاً: أننا عبرنا أشواطاً كبيراً في عملية الإصلاح و من أجل التقدم و التوسع الأكثر نحتاج الى التعاون و التنسيق و الدعم من الجميع.

وقال ايضاً: نرحب بفعاليات و أعمل و مبادرة فريق المستشارين للإصلاح الأمني للإتحاد الأوروبي و نشكر جهودهم.

من جانبه أعلن مبعوث الإتحاد الأوروبي للإصلاح في الجانب الأمني بأنهم سيدعمون جميع المؤسسات والمراكز الأمنية في اقليم كردستان و العراق و أكد بأنهم على علم بكامل تفاصيل عملية الإصلاح لدى وزارة البيشمركة و ان فريقهم يهدف الدعم المباشر و المساعدة حول هذه المسألة بجانب قوات التحالف الدولي.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة و مسألة حفظ أمن و استقرار اقليم كردستان و العراق و المنطقة و تخلل النقاش ايضاً مخاطر داعش و تحركاتهم الأخيرة و أكدوا على أهمية تواجد و عمل تنسيق مباشر بين قطعات قوات الجيش العراقي و قوات البيشمركة لتأسيس مراكز التنسيق المشترك.

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