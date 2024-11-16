وزير البيشمركة: بقاء اقليم كوردستان مرهون بوجود بيشمركة قوية

شفق نيوز/ قال وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، يوم السبت، إن بقاء اقليم كوردستان مرهون بوجود قوات بيشمركة قوية منظمة وموحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل تخرج دورة الضباط الرابعة في قلاجولان بحضور رئيس اقليم كوردستان القائد العام للقوات المسلحة لقوات البيشمركة نيجيرفان بارزاني.

وتخرج 769 ضابطا من تلك الدورة، وذلك بعد 7 أشهر من الدراسة والتدريب، والخريجون هم من حملة شهادة البكالوريوس من جميع المحافظات العراقية.

وقال إسماعيل في كلمته، "قد تمكنا من تنفيذ جزء من البرنامج الإصلاحي لقوات البيشمركة".

وأضاف أن امريكا كانت داعمة لنا بتنفيذ البرنامج الإصلاحي و تشكيل القوات العسكرية لكوردستان، معربا عن شكره لها على ذلك.

كما دعا وزير البيشمركة الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الى التعاون في توحيد قوات البيشمركة، مردفا بالقول: هدفنا أن تكتمل عملية توحيد قوات البيشمركة بحلول العام 2026.

و يعد ملف توحيد قوات البيشمركة من القضايا البارزة في إقليم كردستان، حيث تعمل حكومة الإقليم بدعم من شركاء دوليين على دمج الوحدات المختلفة تحت مظلة وزارة البيشمركة.

و يأتي هذا المشروع في ظل تحديات أمنية وإقليمية تستوجب تعزيز جاهزية القوات، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز الانسجام بين الأحزاب السياسية الرئيسية لضمان نجاح العملية.