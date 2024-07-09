وزير: الموافقة على صرف رواتب قوات البيشمركة

شفق نيوز/ صرّح وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، يوم الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية وافقت على صرف رواتب قوات البيشمركة.

وقال في حديث للصحفيين إن: لجنة من بغداد ستزور وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان من اجل حل مشكلة الرواتب.

وأضاف انه خلال الايام القليلة المقبلة سيتم اطلاق رواتب قوات البيشمركة، مستطردا القول إن عملية الاصلاح داخل قوات البيشمركة تسير بشكل جيد.

وفي وقت اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، إيداع قرابة 500 مليار دينار في حسابها المصرفي من قبل الحكومة الاتحادية لدفع رواتب الموظفين المدنيين لشهر حزيران/يونيو الماضي.

وخلال الأشهر الماضية تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل المرتبات الشهرية للموظفين في اقليم كوردستان باستثناء رواتب العسكريين، ويقول مسؤولون كورد في حكومة الاقليم انه: لا توجد اية مشاكل سياسية او قانونية وراء ذلك، وإن الامر يعود الى مسائل فنية وتدقيق قوائم عناصر قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي.