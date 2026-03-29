وزير البيشمركة: المهاجمون لإقليم كوردستان "معروفون" وعلى بغداد تحييدهم

حثَّ وزير شؤون البيشمركة في اقليم كوردستان شورش اسماعيل، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية على تحييد المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون التي تستهدف القوات الكوردية والاقليم كافة، مؤكداً أن الدستور الدائم للعراق يلزم بغداد بحماية كوردستان.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره مجلس عزاء ضحايا قوات البيشمركة الذين سقطوا بهجوم صاروخي باليستي في إدارة منطقة "سوران" المستقلة شمال اربيل.

وأكد الوزير الكوردي على أن قوات البيشمركة لم ولن تكون طرفاً في النزاع القائم بالمنطقة، ولكن في المقابل فإن تلك الهجمات لن تثني المقاتلين عن القيام بمهامهم لا بل ستشجعهم ومعهم شعب كوردستان على مواصلة الدفاع عن المكتسبات الدستورية للاقليم.

كما شدد على أنه يتعين على الحكومة العراقية وضع حد للمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون "وهم معروفون لديها" عبر ملاحقتهم، وإنزال العقوبات القانونية بحقهم جراء تلك الخروقات والانتهاكات، مشيراً إلى أن حماية أمن واستقرار اقليم كوردستان مسؤولية دستورية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.