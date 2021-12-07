وزير البيشمركة: اعددنا خططا جديدة لمواجهة تنظيم داعش

شفق نيوز/ أكد وزير البيشمركة شورش اسماعيل يوم الثلاثاء، وضع خطط جديدة لمواجهة عناصر تنظيم داعش بالتنسيق مع القوات العراقية.

وجاءت تصريحات الوزير في مبنى برلمان كوردستان بعد اجتماعه مع لجنتي البيشمركة والمناطق الكردستانية خارج الاقليم وبمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان لبحث الهجمات الاخيرة لداعش على قوات البيشمركة في مناطق النزاع بين بغداد واربيل.

وقال وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "مستوى التنسيق والثقة بين القوات العراقية والبيشمركة في مستوى عال والهدف من التنسيق توجيه ضربات موجعة لداعش".

واضاف اسماعيل؛ أن "قيادات البيشمركة اعدت خططا جيدة وجديدة لتوجيه ضربات موجعة لداعش، وخلال الأيام القادمة ستستمر اجتماعاتنا مع القوات العراقية وان نعمل جميعا باتجاه واحد في التقليل من تحركات داعش".

وتابع؛ أن "قوات التحالف لم تقدم أي نوع من النواظير الحرارية لوزارة البيشمركة".

وذكر إسماعيل؛ أن "ما قررناه اليوم ليس منع التغطية الإعلامية في جبهات القتال وإنما تنظيم التغطية لكي تحصل المؤسسات الاعلامية على الأخبار الصحيحة من مصادرها، لأن ما جرى سابقا كان فيه نوع من التخبط وتداعيات سلبية على قوات البيشمركة وان لم يكن ذلك بشكل مقصود من قبل المؤسسات الاعلامية".

وأكد وزير البيشمركة؛ أنه "في اي مكان يظهر داعش سنكون متواجدين، وسيستمر تعاوننا مع القوات الامنية العراقية لازالة المخاوف على اقليم كوردستان والعراق".