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وزير البلديات الكوردستانية يضع حجر الأساس لمشروع في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-18T14:08:28+0000
وزير البلديات الكوردستانية يضع حجر الأساس لمشروع في أربيل

شفق نيوز/ وضع وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع تبليط شارع في حي كلكَند بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو ورئيس بلدية أربيل عبدالواحد أحمد.

وينفذ المشروع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتكلفة 219 مليون و 750 الف دينار ، منها نسبة 15٪ من إيرادات بلدية اربيل وينتهي العمل فيه خلال شهرين. ويتكون المشروع من رصف شارع الشهيد سامي في حي كلكَند.

ولفت البيان إلى انه "بأمر من وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان سيتم الانتهاء من مشروع تركيب طبقة مثبتات (Stabilizer) لثلاثة شوارع في حي القتوي بتكلفة 59 مليون دينار، منها نسبة 15٪ من عائدات بلدية أربيل خلال شهر واحد".

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