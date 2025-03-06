وزير الاقليم: ينبغي أن تكون هناك مشاركة حقيقية "للأقليات" في حكومة نينوى المحلية

شفق نيوز/ رأى وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الخميس، ان المكونات الأخرى او ما تعرف بـ"الاقليات" تتعرض في الآونة الأخيرة إلى مضايقات وضغوطات سياسية وامنية في قضاء سنجار وتلعفر ومناطق سهل نينوى الاخرى.

وقال معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تلك المكونات لديها عتب من الظروف التي يعانون منها"، داعيا الى الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة نينوى الى مراعاة أوضاع تلك المكونات في تلك المناطق.

وأضاف أن "ابناء تلك المكونات يتعرضون الى ضغوطات جدية، و يتعين توفير تعايش سلمي جيد لهم، وإنهاء تلك المشاكل التي يعانون منها خاصة التركمان والكلدان والسريان والآشوريين وباقي المكونات وينبغي أن يكون لهم مشاركة حقيقية في الادارة المحلية لنينوى".