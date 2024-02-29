وزير الاعمار الكوردستاني يرفع دعوى قضائية ضد صحفيين نشرا تقريراً ضد وزارته

شفق نيوز/ رفع وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، دعوى قضائية في محكمة بداءة السليمانية الرابعة ضد صحفيين اثنين نشرا تقريراً وصفه بـ"الكاذب والخاطئ" في احد المواقع الالكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان مريوان ملا حسن، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم قام برفع دعوى قضائية في محكمة بداءة السليمانية الرابعة ضد صحفيين اثنين قاما بنشر تقرير صحفي في موقع (بارغراف) الالكتروني يتضمن معلومات كاذبة وخاطئة وغير صحيحة في الموقع الإلكتروني".

وأضاف حسن، أن الوزارة طالبت بتعويض مادي ضد الصحفيين إثباتا لحقها القانوني".

وبحسب معلومات وردت لوكالة شفق نيوز، فقد نشر الموقع الالكتروني تقريراً يتضمن المشاريع والعقود والميزانية المخصصة للمشاريع غير المكتملة في وزارة الاعمار، وقال التقرير، إن هذه الأموال والمشاريع تكون تحت تأثير قرارات شخصية وسياسية لأحزاب ومتنفذين.

وردت الوزارة منتصف الشهر الحالي على التقرير المنشور وهدد برفع دعوى قضائية ضد الصحفيين اللذين نشرا التقرير وأحدهما صاحب الامتياز للموقع الالكتروني ومراسل خبري.