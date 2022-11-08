وزيرة عن الاتحاد الوطني: قرار حزبي وراء عدم مشاركتنا في اجتماع حكومة الإقليم

شفق نيوز/ اعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني اليوم الثلاثاء، التزام وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني بقرارات الحزب في ما يخص مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم.

وقالت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن "عدم مشاركة وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم جاء بقرار من الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدة التزام جميع الوزراء بقرارت الحزب.

وعن أسباب عدم المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء بينت طالباني؛ أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني شريك حقيقي في إدارة الإقليم إلا أن هنالك اختلافات في تطلعاتنا في ادارة الاقليم"، مشيرة إلى وجود نوايا حسنة عند الحزبين الرئيسين في حل المشكلات.

وحول مشاركة الوزراء في الاجتماع المقبل اوضحت طالباني؛ أن "الوزراء ينتظرون قرار الحزب في مايخص مشاركة الاجتماع من عدمه".

وفي إطار منفصل بينت وزيرة الزراعة أن الحكومة جادة في دعم أصحاب مشاريع الدواجن من أجل تقليل اضرارهم وعدم الأثقال على كاهل المواطن من خلال رفع التعريفية الكمركية عن استيراد الأعلاف وكذلك هنالك خطوات جدية حول توفير الوقود لهم من خلال التنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية وكذلك القطاع الخاص.

وحول قرار الوزارة بتعيين خمسة آلاف خريج أكدت الوزيرة أن الوزارة استقبلت 11 ألف سيفي وهم الان بحاجة إلى 5 آلاف مرشح ولهذا سيتم وضع آلية لاختيار المرشحين بصورة عادلة وشفافة وسيتم الأخبار عنها في الأسبوع المقبل.