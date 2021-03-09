وزيرة عراقية تزور السليمانية لحسم ملف النازحين

شفق نيوز/ تزور وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو بعد غد الخميس محافظة السليمانية لحسم ملف النازحين هناك.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في السليمانية سامر مشكور لوكالة شفق نيوز، إن جابرو ستزور السليمانية بالتنسيق مع المحافظ هفال أبو بكر وبالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين فرع السليماني لزيارة مخيمات النازحين في المحافظة.

وأضاف أن جابرو ستطلع ميدانيا على احتياجات المخيمات والوقف على العوائق التي تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية ووضع الحلول المناسبة لحسم هذا الملف.

وأشار مشكور إلى أن محافظة السليمانية تضم 5 مخيمات للنازحين هي عربت، اشتي، قورتو، تازيده، وباريكه، ويقطنها نحو 2452 عائلة نازحة.

وبدأت الحكومة العراقية، منتصف 2020، حملة لإغلاق مخيمات النزوح، ضمن خطة تستهدف إغلاق ملف النزوح قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجرى إغلاق المخيمات باستثناء الجدعة الخامس في نينوى وعامرية الفلوجة في الأنبار (غرب)، إضافة إلى 26 مخيماً في إقليم كوردستان شمالي البلاد.

وواجهت هذه الحملة انتقادات من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان جراء عدم توفير بيئة مناسبة وآمنة للكثير من النازحين العائدين.