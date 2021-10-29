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وزيرة زراعة الإقليم: واردات كوردستان والعراق من المياه انخفضت إلى ما دون 25%

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-29T07:51:21+0000
وزيرة زراعة الإقليم: واردات كوردستان والعراق من المياه انخفضت إلى ما دون 25%

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الجمعة انخفاض واردات الاقليم والعراق من المياه إلى ما دون 25%، معتبرة السنة الحالية من "أصعب" سني الجفاف التي واجهتها البلاد.

وقالت طالباني في كلمة لها اليوم خلال مؤتمر عن المياه و المنعقد في أربيل، "للاسف في السنوات الاخيرة وبسبب التقلبات المناخية وانخفاض نسبةهطول الأمطار والثلوج من ناحية وانشاء سدود على مصادر المياه وقطع المياه من البلدان المجاورة من ناحية أخرى انخفضت واردات المياه بشكل ملحوظ جدا".

وأشارت إلى أن العراق وإقليم كوردستان شهدا أصعب سني الجفاف، وآخرها في العام 2021، مبينة أن سنوات الجفاف الصعبة على البلاد هي: 1999، و2000، و2001، و2008، و2009، و2014، و2015، و2018 انخفضت خلالها واردات المياه إلى أقل من 50% .

وتابعت الوزيرة بالقول إن: هذا العام انخفضت واردات المياه إلى أقل من 25% وهذا جرس انذار يجبرنا على وضع خطة رصينة للاستعداد لسنوات جفاف أصعب من العام 2021.

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