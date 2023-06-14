وزيرة زراعة الإقليم تحذر من مؤشرات التغير المناخي و تدعو لخطوات استراتيجة لمعالجتها

شفق نيوز/ ذكرت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأربعاء، أن مؤشرات التغير المناخي خطيرة للغاية وتتطلب إلى إتخاذ خطوات استراتيجية لمواجهة تلك المخاطر.

وقالت طالباني في كلمة لها خلال حفل اعلان جمعية الري (آودير) لتطوير الزراعة في اقليم كوردستان: أقدم الدعم كافة إلى الجمعية لكي يتمكن القائمون عليها من تنفيذ اعمالهم بنجاح، مبينة أن هذه الجمعية تختلف عن باقي الجمعيات لأن الموجودين فيها هم من اصحاب الخبرة والعلم والقدرة وهذه الجميعة ستكون فرصة كبيرة لدعم المزارع ليحقق رغبته عبر مهنة الزراعة.

وأضافت أن "الحروب السياسية كلها تنتهي واحدة تلو الأخرى، لكن حرب غلاء الغذاء وندرته ستكون أساساً لتدمير المجتمعات، وتغير المناخ في السنوات القليلة الماضية يعطينا مؤشرات خطيرة، مما يجعلنا كإقليم، ومنطقة زراعية أن نكون كسلة غذائية للمنطقة"، مشددة على أنه "يتعين أن نتخذ خطوات استراتيجية لمواجهة هذه المخاطر".