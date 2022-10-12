وزيرة: أرض إقليم كوردستان يمكنها إنتاج أعلى معدل من المحاصيل الزراعية في المنطقة

شفق نيوز/ صرّحت وزيرة الزراعية والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأربعاء، أن أرض إقليم كوردستان يمكنها أن تنتج أعلى المعدلات من المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وقالت طالباني خلال كلمة افتتحت بها مؤتمر الأعمال المختلفة المنعقد في أربيل، ان "أراضي إقليم كوردستان من الأراضي التي تتمتع بخاصية تمكنها من أن تصبح السلة الغذائية للمنطقة بأسرها، ويمكنها إنتاج أعلى معدل من المحاصيل الزراعية، وأن تصبح مركزا لملء السلة الغذائية للمنطقة".

وذكرت ايضا "كلنا يعلم مدى تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسواق العالم، وتغيرات المناخ بشكل عام على بلدان الشرق الاوسط، و منها العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان الذي تأثر بعوامل الجفاف"، مؤكدة أن "كل هذا يضعنا تحت طائلة مسؤولية كبرى بوضع خطة لمواجهة تلك العوامل والتأثيرات وان نفهم بأنه توجد حرب على مستوى العالم للحفاظ على مصادر المياه".

وقالت طالباني ايضا إن "حكومة الإقليم بتشكيلتها التاسعة تنفذ الخطط في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الثمينة وهي المياه"، مؤكدة أن المياه "العامل الرئيسي في استمرار الزراعة والحياة في بلدنا و يتعين الحفاظ عليه".