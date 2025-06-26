وزيرة العمل: كوردستان باتت محطة عبور رئيسية للمخدرات نحو إيران وكندا

شفق نيوز- السليمانية

حذرت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، يوم الخميس، من تفاقم ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة في الإقليم، مشيرًا إلى أن كوردستان تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى محطة رئيسية لمرور هذه المواد إلى دول الجوار، في مقدمتها إيران وكندا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة، اليوم، ضمن فعالية رسمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حضرتها وكالة شفق نيوز، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والمهتمين بالملف.

وقالت الوزيرة في كلمتها إن "كوردستان والعراق كانا يُعدّان من أنظف المناطق في العالم من حيث خلوّهما من المخدرات قبل عام 2003، لكن هذا الواقع تغيّر بشكل مقلق، وبات الإقليم مساراً لنقل وتوزيع هذه المواد، لاسيما إلى كندا، عبر شبكات تهريب عابرة للحدود".

وأضافت أن "إيران، باكستان، وأفغانستان تُعتبر من بين أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للمواد المخدرة، والإقليم بات بوابة عبور رئيسية لها".

وكشفت محمد عن ارتفاع لافت في معدلات الاعتقال المرتبطة بقضايا المخدرات، قائلاً: "في الشهر الماضي وحده، تم إلقاء القبض على 5746 شخصاً في قضايا جنائية متنوعة، من بينهم 1576 معتقلاً على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، أي بنسبة 27.2% من إجمالي المعتقلين".

وأوضحت أن "من بين المعتقلين في قضايا المخدرات، هناك 1486 رجلاً و81 امرأة، مما يعكس توسع الظاهرة وتغلغلها في مختلف شرائح المجتمع، دون تمييز في الجنس أو العمر".

وحذّرت الوزيرة من أن "الاستخدام غير المشروع والاتجار بالمواد المخدرة أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع في كوردستان"، داعية إلى "تبنّي إستراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة هذا التهديد المتنامي، تشارك فيها الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتربوية".

وكان المتحدث باسم جهاز امن إقليم كوردستان سلام عبد الخالق قال خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، يوم أمس إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من اعتقال 520 متهماً في قضايا مرتبطة بالمخدرات، بينهم 243 متعاطياً، فيما تم توقيف البقية بتهم الاتجار والترويج، مؤكداً أن الجهود الأمنية مستمرة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد المجتمع.