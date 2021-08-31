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وزيرة العمل بحكومة الإقليم: 200 امرأة معنفة تعرضن للتهديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-31T09:32:52+0000
وزيرة العمل بحكومة الإقليم: 200 امرأة معنفة تعرضن للتهديد

شفق نيوز/ قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تنظيم مراكز إيواء المعنفات في الإقليم، والاهتمام أكثر بمعالجة الملفات الخاصة بالمرأة والمشاكل الاجتماعية.

وعقدت الوزارة مع منظمات الأمم المتحدة ورشة عمل في أربيل لمناقشة كيفية تنظيم مراكز الإيواء الخاصة بالمعنفات.

وقالت كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لوكالة شفق نيوز على هامش الورشة، أنه تقرر ترميم جميع هذه المراكز، مشيرة إلى أن "هذه المراكز تتواجد في كل من أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكرميان وتستلم مشاكل النساء المعنفات ويبقون في هذه المراكز لمدة 72 ساعة وإذا لم تعالج المشكلة فإنهم يبقونهن هناك لحين معالجتها".

وتابعت محمد؛ أنه لغاية الآن هناك حوالي 200 امرأة في هذه المراكز بسبب التهديدات التي تعرضن لها من قبل أزواجهن أو أولياء أمورهن.

وبينت ان انعقاد ورشة العمل اليوم مع منظمات الأمم المتحدة هي من أجل وضع آلية إدارية وتقييم دور مراكز الايواء ولكي تتعاون معنا منظمات الأمم المتحدة من خلال التوجيه والتعليمات.

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