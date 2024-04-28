وزيرة الزراعة الكوردستانية تطلق جملة تحذيرات من بغداد بشأن التحديات المائية

شفق نيوز/ أطلقت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأحد، جملة تحذيرات بشأن التحديات المائية في العراق والمنطقة.

وقالت طالباني في كلمة لها خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر ينعقد وسط التحديات والتهديدات على أمن المياه في العراق والمنطقة"، عادة المؤتمر "فرصة جادة للوصول الى تفاهمات وتعزيز التعاون المائي واعادة ترسيم حدود الحوض المائية المشتركة".

وأوضحت أن "الهدف منه هو إسماع اصحاب القرار في دول الحوض لنهري دجلة والفرات والخبراء والمختصين لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية والتلوث".

وأضافت طالباني ان "ذلك كله يتسبب بأضرار للمنشآت الوطنية وللزراعة الديمية، وهي شائعة للمنتجات الرئيسية في كوردستان".

ولفتت الى أن "عدم وجود السدود الكونكريتية والمشاريع الاروائية أدى إلى استخدام الخزين من المياه الجوفية من قبل المزارعين في اغلب مناطق كوردستان".

وتابعت وزيرة الزراعة في كوردستان إن "المعايير الدولية لنصيب الفرد من المياه تتجه الى الفقر المائي بسبب الندرة المائية وزيادة السكان وتزايد الاحتياجات للمياه في الشرق الاوسط والعراق على وجه الخصوص".

واشارت طالباني الى أن "هذا كله يهدد الاستقرار الدولي والسلم المجتمعي". وأكدت أن "سد دربنديخان ودهوك يشكلان 30 ‎%‎ من خزين العراق الاستراتيجي"، داعية إلى "إنشاء سدود لخزن المياه".