وزيرة الزراعة الكوردستانية تجري اتصالات "عاجلة" مع مسؤولين عراقيين بهدف تسويق منتجات الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن الوزيرة بيكرد طالباني أجرت إتصالات عاجلة مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة تسويق محصول القمح للمزارعين الكورد للموسم الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن طالباني أجرت اليوم الجمعة 26 من شهر أيار/مايو مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني والأعضاء الكورد في لجنة الزارعة في مجلس النواب العراقي بهدف تسلم محصول الحنطة، وتحقيق انسابية تسويق المنتجات المحلية إلى أسواق وسط وجنوب العراق.

ووفقا للبيان فإن الهدف من هذه الإتصالات توفير الدعم في إيصال مشاكل ومطالب المزارعين إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ولخصت الوزارة المطالب والمشاكل بنقطتين:

الأولى: فتح نقاط تفتيش بين اقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق من أجل تسويق وتصريف المنتجات الزراعية، وهو ما يمنعه للاسف قرار من وزارة الزراعة العراقية.

الثانية: طلبنا منهم التعاون في زيادة وضمان كمية القمح التي يحصدها المزارعون في صوامع هذا العام في إطار خطة تسويق القمح من قبل وزارة التجارة العراقية ، وكذلك المزارعين في وسط وجنوب العراق ، نظرا لوجود كمية جيدة جدا من القمح هذا العام في إقليم كوردستان.

وكانت الوزيرة قد صرحت قبل أيام بأن وزارتي الزراعة الاتحادية وزراعة الإقليم شكلتا لجنة مشتركة بشأن موضوع تسريع إرسال منتجات الدواجن و تسويقها في باقي محافظات البلاد.

وأكدت أنه "نحتاج إلى رؤية مشتركة على مستوى مجلس وزراء اقليم كوردستان بما يتعلق في المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، ونحتاج الى دعم الوزارات المعنية لتنفيذ خطة حكومة الإقليم فيما يخص حماية المنتج المحلي وتسويقه لان اقليم كوردستان لديه مشاكل مالية وكذلك بما يخص الموازنة"، منوهة إلى أن "تطبيق الرؤية التي تبنتها وزارة الزراعة في كوردستان ستساعد في معالجة جوانب من تلك المشاكل".

هذا وقد انخفضت أسعار الدجاج الحي والبيض في إقليم كوردستان بعد قرار الحكومة الاتحادية إيقاف إدخالها مناطق العراق الأخرى وفقا لما لأصحاب محال بيع الدواجن في أربيل.