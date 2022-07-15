وزارتا البيشمركة والداخلية تعلنان منجزاتهما خلال الكابينة الحكومية التاسعة للاقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا البيشمركة والداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، منجزاتهما خلال الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم.

ونشرت وزارة البيشمركة إحصائية لمنجزاتها بعد مرور ثلاثة اعوام على تشكيل حكومة الاقليم الحالية برئاسة مسرور بارزاني.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "تمكنها من اعادة 8 مليارات دينار الى الخزينة العامة وصرف 14 مليار دينار لعلاج جرحى قوات البيشمركة، وفتح اكثر من 33 ألف حساب بنكي لجنود البيشمركة".

ولفتت إلى "نقل 3018 ملفاً الى مديرية التقاعد ومراجعة ملف 9578 شخصاً من معوقي الوزارة ونقل ملاك 6 الوية عسكرية الى وزارة البيشمركة والتي كانت تتضمن 28 ألف جندي".

وأكدت، وزارة البيشمركة، "بناء حواجز كونكريتية في 70 بالمئة من جبهات قوات البيشمركة وتأسيس وحدة حسابات موحدة للوزارة بهدف الحد من الفضائيين".

الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان اليوم الجمعة أنها تمكنت خلال عمل الكابينة الحكومية الحالية من تفعيل نظام الشكاوى بشكل الكتروني. وعرضت الوزارة في احصائية لها عددا من منجزاتها بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم .

وذكرت الإحصائية أن "منجزات الوزارة هي تفعيل نظام تسجيل الشكاوى بشكل الكتروني وتثبيت نظام اللامركزية في عمل الوزارة وافتتاح 83 مكتبا لإصدار البطاقة الوطنية وافتتاح 6 مكاتب لإصدار جواز السفر في (سوران - عقرة - زاخو -كويسنجق- جمجمال- عمادية) وتفعيل الخط الساخن 411 وتنظيم معاملات المواطنين بشكل الكتروني".