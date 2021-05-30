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وزارة مالية إقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T10:55:51+0000
وزارة مالية إقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ نشرت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان يوم الأحد جدولا جديدا لتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإنه يوم الأثنين الموافق 31 - 5 - 2021 سيتم توزيع رواتب وزارة الداخلية، ومديرية الجنسية العامة.

وأوضح البيان يوم الثلاثاء الموافق 1 - 6 - 2021 سيتم توزيع رواتب قوات الزيرفاني والوية حماية النفط والغاز في الإقليم.

و أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان أول أمس الجمعة أنها ستشرع بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام كافة اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.

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