وزارة مالية اقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ نشرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان جدولا جديدا لتوزيع الرواتب على الموظفين العاملين في القطاع العام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارتي الداخلية والمالية ستتسلم الرواتب في يوم 7 – 12 – 2020.

وستتسلم كل من قوات "الزيرفاني"، والدفاع المدني، ودوائر الجنسية الرواتب في يوم 8 – 12 -2021، حسب البيان.

واكدت الوزارة في بيانها ان الموظفين سيتقاضون ما نسبته 79% من رواتبهم بينما رواتب الدرجات الخاصة سيتقاضونها وفق نفس النسبة والالية السابقة المحددة لهم.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.