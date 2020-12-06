سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وزارة مالية اقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-06T09:25:17+0000
وزارة مالية اقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ نشرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان جدولا جديدا لتوزيع الرواتب على الموظفين العاملين في القطاع العام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارتي الداخلية والمالية ستتسلم الرواتب في يوم 7 – 12 – 2020.

وستتسلم كل من قوات "الزيرفاني"، والدفاع المدني، ودوائر الجنسية الرواتب في يوم 8 – 12 -2021، حسب البيان.

واكدت الوزارة في بيانها ان الموظفين سيتقاضون ما نسبته 79% من رواتبهم بينما رواتب الدرجات الخاصة سيتقاضونها وفق نفس النسبة والالية السابقة المحددة لهم.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

related

الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

Date: 2020-05-20 13:59:31
الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

Date: 2020-05-31 16:36:54
المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

صحة اقليم كوردستان: لا اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-03 20:12:46
صحة اقليم كوردستان: لا اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

Date: 2020-06-04 11:12:09
وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

Date: 2020-12-03 19:40:11
وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

سيبيريا تتسبب بموجة برد في كوردستان

Date: 2019-11-16 10:46:39
سيبيريا تتسبب بموجة برد في كوردستان

الغضبان يدعو اقليم كوردستان للالتزام بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط

Date: 2019-09-11 12:41:24
الغضبان يدعو اقليم كوردستان للالتزام بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط

بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار

Date: 2020-11-05 10:39:13
بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار