وزارة مالية اقليم كوردستان تباشر بتوزيع رواتب شهر تموز غدا الاثنين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأحد، جدول توزيع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم لشهر تموز الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها ستشرع اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 25 من شهر أيلول الجاري بتوزيع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر تموز.

ويشير الجدول إلى أن عملية توزيع الرواتب ستستمر 12 يوماً ولغاية الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت الوزارة ذاتها إيداع مصرف الرافدين مبلغ مالي مقداره 250 مليار دينار في حسابها من أجل توزيع مرتبات الموظفين.