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وزارة كوردستانية تعلن رسمياً: 75% من فرص العمل لسكان الإقليم و25% للعمالة الوافدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-07T07:35:41+0000
وزارة كوردستانية تعلن رسمياً: 75% من فرص العمل لسكان الإقليم و25% للعمالة الوافدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن 75٪ من فرص العمل في أي مشروع ومهنة في الإقليم يجب أن تكون للمواطنين وأن لا تزيد نسبة توظيف العمالة الوافدة عن 25٪.

وقالت وزارة العمل في حكومة إقليم كوردستان خلال بيان ورد لوكالة شفق نيوز نسخة منه إنه وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 172 في 20 أيلول 2022 وبكتاب رسمي موقّع من قبل رئيس الوزراء، يجب أن تكون 75٪ من فرص العمل في أي مشروع ومهنة في الإقليم لمواطني كوردستان.

واضاف، يجب ألا يتجاوز توظيف العمالة الأجنبية في أي مشروع ووظيفة في سوق القطاع الخاص 25٪ من العاملين في المشروع.

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