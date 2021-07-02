وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة أنها لا تزود أي مناطق أخرى خارج الإقليم بالطاقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها لا تمنح أي كمية من الكهرباء الذي تنتجه في محطاتها إلى أي مكان آخر.

وأشار إلى فقدان شبكة الكهرباء الوطنية في العراق 340 ميغاواط بسبب توقف المحطات والنقص الحاصل في الوقود في محافظتي كركوك والموصل.

وقد استخدم العراق 340 ميغاواط من المحطات التي تم تعطيلها بسبب نقص الوقود في محافظتي كركوك والموصل.

وأضاف البيان أن العراق يوفر وقود الديزل للمحطات من خلال الشركات وهذا ليس له علاقة بالكهرباء التي يتم توفيرها للمواطنين في إقليم كوردستان.

وتابع البيان أن إقليم كوردستان يحتاج إلى ما بين 4200 و4500 ميغاواط من الكهرباء في فصل الصيف، منبهاً إلى أن الوزارة تنتج حاليا 3300 ميغاواط ومن المتوقع ان ترتفع نسبة الإنتاج إلى 3500 ميغاواط.

واكد البيان ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الإقليم في زيادة إنتاج الطاقة تتمثل بالوقود.

وعد وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الخميس بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية على الشبكة الوطنية بعد دخول خمس وحدات توليدية العمل.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش زيارة تفقدية لمشروع المحطة الهيدروليكية في ناحية "ديرلوك" في دهوك، إنه لغاية يوم 15 من شهر حزيران بلغت ساعات تجهيز الطاقة للمشتركين في مدن ومناطق الإقليم كافة أكثر من 18 ساعة يوميا، مستدركا القول إنه منذ ذلك التاريخ ولغاية 21 من الشهر ذاته حدث خلل فني تراجع معه ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية الى 15 ساعة يوميا.

وأضاف أن شركة "كار" تمكنت من تدارك الموقف، وإصلاح الخلل في 26 من شهر حزيران، منوها إلى أن وضع تجهيز الطاقة ماض نحو التحسن، وستزيد ساعات التجهيز على الكهرباء الوطنية بإضافة 5 وحدات توليدية في حال عدم حدوث أية عرقلة.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد 21 من شهر حزيران تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة "خورمله"، و توقف محطتين غازيتين أُخريين بسبب مشكلة فنية.