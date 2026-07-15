وزارة كهرباء إقليم كوردستان: قطع التيار آلياً عن المشتركين المتأخرين عن سداد الفواتير بعد 50 يوماً

شفق نيوز - السليمانية

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اعتماد آلية تقضي بقطع التيار الكهربائي تلقائياً عن المشتركين الذين يتأخرون عن تسديد الفواتير المترتبة بذمتهم لمدة تتجاوز 50 يوماً من تاريخ إصدارها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشتركين الذين لا يسددون مستحقات استهلاك الطاقة خلال المدة المحددة (50 يوماً)، سيتم فصل التيار عنهم آلياً عبر النظام الإلكتروني، على أن يستمر القطع إلى حين تسديد كامل المبالغ المستحقة بذمتهم.

وأضاف البيان، أن هذه الآلية تأتي ضمن الضوابط والتعليمات التي أصدرتها وزارة الكهرباء، ويجري حالياً تطبيقها بشكل فعلي على المشتركين كافة المشمولين بمشروع "روناكي" لتجهيز الطاقة في الإقليم.

وأكدت الوزارة أن الإجراء يُنفذ بصورة آلية وبلا تدخل بشري عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك في إطار تنظيم عمليات الجباية وضمان التزام المشتركين بتسديد أجور الاستهلاك لضمان استمرارية الخدمة.