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وزارة كهرباء إقليم كوردستان تعلن انخفاض معدل تجهيز الطاقة وتكشف عن الأسباب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T10:29:11+0000
وزارة كهرباء إقليم كوردستان تعلن انخفاض معدل تجهيز الطاقة وتكشف عن الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة "خورمله" توقف محطتين غازيتين أُخريين بسبب مشكلة فنية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خلال الأيام القليلة الماضية وبسبب انخفاض انتاج الغاز في محطة (خورمله) الغازية، وتوقف محطتين غازيتين في أربيل جراء مشكلة فنية تراجع معدل إنتاج الطاقة بنسبة (400) ميغاواط أي من (3400) ميغاواط انخفضت إلى (3000) ميغاواط.

وأشار البيان إلى ان هذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الكهرباء بمقدار 600 ميغاواط.

ووفقا للوزارة فإنه منذ بداية شهر حزيران بلغ الطلب على الكهرباء 3800 ميغاواط، وخلال الأيام القليلة الماضية ومع ارتفاع درجات الحرارة ارتفع معدل الطلب إلى 4400 ميغاواط.

ونوه البيان إلى أن المشكلة الفنية في المحطتين المتوقفتين سيتم حلها قريبا، وستعود كميات التوليد إلى المستوى السابق.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول للحفاظ على التوازن بين الطلب وتجهز الكهرباء وتقليص الفجوة بالتجهيز لتوفير المزيد من الطاقة نطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك، والتقليل من الأضاءة غير الضرورية خاصة أولئك الذين تم ربط العدادات الذكية لهم وتصل نسبتهم لـ52 بالمئة من المشتركين في الحصول على الطاقة.

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