وزارة كهرباء الإقليم تعلن نحو 700 ميغاواط زيادة على معدل الإنتاج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها قد زادت قرابة 700 ميغاواط على معدل إنتاج الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن معدل الإنتاج قد ارتفع 51 ميغاواط في محطة (طاسلوجة)، وفي محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك ارتفع 87 ميغاواط.

أما في محطة "هايدرو باور" في (ديرلوك) فقد ارتفع معدل الإنتاج إلى 37 ميغاواط.

وكانت لمحطة (بازيان) حصة الأسد من بين المحطات الأخرى بمعدل أرتفع بإنتاج الطاقة بلغ 500 ميغاواط.

وكانت الوزارة قد أعلنت في مطلع شهر تموز الجاري تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة تصل إلى 17 ساعة يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الإقليم أوميد أحمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حكومة الإقليم تقوم في الوقت الحالي بتزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية لمدة تتراوح من 16 الى 17 ساعة يومياً"، مبينا أن "إنتاج الكهرباء في اقليم كوردستان يصل إلى 3 آلاف و500 ميكا واط".

وأضاف أحمد أن "نسبة الاستهلاك ارتفعت خلال الشهر الماضي لتصل إلى 4 آلاف و500 ألف ميكا واط".

ويمتلك اقليم كوردستان 14 محطة لإنتاج الكهرباء 2 منها كهرومائية و باقي المحطات تعمل بالوقود بحسب وزارة الكهرباء في الإقليم.

وكان وزير الكهرباء في الإقليم كمال محمد صالح قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن بإمكان وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.