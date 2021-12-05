وزارة كهرباء الإقليم تعلن تراجع ساعات تجهيز الطاقة لهذه الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد تراجع ساعات إمداد الطاقة للمشتركين بسبب زيادة الطلب عليها، وتردي حالة الطقس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بسبب زيادة الطلب على الكهرباء إلى 6000 ميغاواط، وقدوم موجة برد وانجماد فإن فإن مدة تجهيز إمداد الطاقة تراجعت إلى 10 - 12 ساعة يومياً".

وأضاف البيان "في الوقت الراهن فإن قدرة انتاج الكهرباء للمشتركين تصل إلى 2800 ميغاواط".

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تعمل على إعادة تأهيل وحدتين بمحطة "خبات" البخارية في أربيل، وبحلول نهاية هذا الأسبوع ستتم إعادة 300 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية، وسيتحسن وضع الكهرباء إلى حد ما.