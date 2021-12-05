سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة كهرباء الإقليم تعلن تراجع ساعات تجهيز الطاقة لهذه الأسباب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T07:42:29+0000
وزارة كهرباء الإقليم تعلن تراجع ساعات تجهيز الطاقة لهذه الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد تراجع ساعات إمداد الطاقة للمشتركين بسبب زيادة الطلب عليها، وتردي حالة الطقس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بسبب زيادة الطلب على الكهرباء إلى 6000 ميغاواط، وقدوم موجة برد وانجماد فإن فإن مدة تجهيز إمداد الطاقة تراجعت إلى 10 - 12 ساعة يومياً".

وأضاف البيان "في الوقت الراهن فإن قدرة انتاج الكهرباء للمشتركين تصل إلى 2800 ميغاواط".

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تعمل على إعادة تأهيل وحدتين بمحطة "خبات" البخارية في أربيل، وبحلول نهاية هذا الأسبوع ستتم إعادة 300 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية، وسيتحسن وضع الكهرباء إلى حد ما.

related

بينها إيقاف تركيا التصدير .. كهرباء إقليم كوردستان توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

Date: 2021-11-25 10:45:01
بينها إيقاف تركيا التصدير .. كهرباء إقليم كوردستان توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

وزير كهرباء الإقليم يعد بزيادة ساعات تجهيز الطاقة

Date: 2021-07-01 10:07:00
وزير كهرباء الإقليم يعد بزيادة ساعات تجهيز الطاقة

صور .. البدء بربط شبكة الكهرباء بين العراق وتركيا عبر إقليم كوردستان

Date: 2021-07-18 07:45:11
صور .. البدء بربط شبكة الكهرباء بين العراق وتركيا عبر إقليم كوردستان

وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

Date: 2021-07-02 10:05:27
وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

اقليم كوردستان يدشن محطة تزيد 10% من معدل انتاج الطاقة الكهربائية

Date: 2020-07-14 11:50:49
اقليم كوردستان يدشن محطة تزيد 10% من معدل انتاج الطاقة الكهربائية

تراجع كبير بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-18 11:53:05
تراجع كبير بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

وزارة كهرباء إقليم كوردستان تعلن انخفاض معدل تجهيز الطاقة وتكشف عن الأسباب

Date: 2021-06-20 10:29:11
وزارة كهرباء إقليم كوردستان تعلن انخفاض معدل تجهيز الطاقة وتكشف عن الأسباب

قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-03 09:59:25
قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان