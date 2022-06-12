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وزارة كهرباء الإقليم تزيد من حصة الطاقة لمنطقة كوردستانية ذات مناخ ساخن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-12T11:21:21+0000
وزارة كهرباء الإقليم تزيد من حصة الطاقة لمنطقة كوردستانية ذات مناخ ساخن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان اليوم عن زيادة حصة كهرباء إدارة گرميان المستقلة بسبب ما تتمتع به المنطقة من مناخ ساخن خلال فصل الصيف .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، غنه "بالنسبة لحصة الكهرباء في كرميان ، مع مراعاة درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة ، تمت زيادة حصتها من 4.1٪ إلى 4.7٪".

واضاف البيان ان الوزارة أخذت في الحسبان جميع الظروف بنظر الاعتبار من بينها اختلاف درجات الحرارة وأي ظروف أخرى .

وكان وزير الكهرباء في الإقليم كمال محمد صالح قد أعلن مطلع شهر حزيران الجاري أنه في فصل الصيف يصل الطلب على الطاقة الى 4500 ميغاواط.

وكان وزير الكهرباء قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن بإمكان وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.

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