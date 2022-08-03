وزارة كهرباء الإقليم تحذر من إنهيار منظومة الطاقة في السليمانية وكرميان

شفق نيوز/ حذرت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، من خطر يحدق بإمداد الطاقة إلى محافظة السليمانية، وإدارة منطقة "كرميان" المستقلة جراء عودة ظاهرة سرقة مادة الحديد للأبراج الناقلة للكهرباء واستهدف أسلاكها.

ونقلت الوزارة في بيان لها عن مدير نقل الطاقة الكهربائية في السليمانية المهندس سامان إسماعيل قوله، إن ظاهرة قطع وأخذ حديد الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية قد عادت مرة أخرى في حدود مناطق التكية وشورش وجمجمال وخان وسنكاو.

وأضاف أنه في حدود ناحية التكية يتم استهداف فناجين الأبراج الناقلة بالاطلاقات النارية وإلحاق الضرر باسلاكها لذا فإن خطر سقوط الخطوط الناقلة يحدق بمحطة جمجمال الغازية إلى كرميان والسليمانية، مردفا بالقول أنه بسقوط تلك الخطوط فإن كرميان والسليمانية ستكونان بلا كهرباء.

ودعا إسماعيل الجهات المعنية إلى العمل بجدية للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا جاداً على أبراج الكهرباء.