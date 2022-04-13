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وزارة كهرباء اقليم كوردستان تبرم عقداً بنحو 13 مليار دينار لإنجاز مشاريع للطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-13T10:00:03+0000
وزارة كهرباء اقليم كوردستان تبرم عقداً بنحو 13 مليار دينار لإنجاز مشاريع للطاقة

شفق نيوز/ وقع وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الأربعاء، عقداً مع شركة "هيرو" لتنفيذ أربع مشاريع للطاقة في إدارة منطقة "سوران" المستقلة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن قيمة العقد الموقع بلغت 12 ملياراً و995 مليون دينار عراقي.

ويشمل العقد تنفيذ المشاريع الأربعة الآتية:

-محطة "جومان" الكهربائية المتنقلة بقدرة 45 ميغا فولت أمبير (MVA).

-محطة "حاج عمران" الكهربائية المتنقلة بقدرة 25 ميغا فولت أمبير (MVA).

-سحب خط الضغط العالي 133 كيلو فولت من سوران لـ2 جومان.

-سحب خط الضغط العالي 33 كيلو فولت جومان - الحاج عمران.

ودعا الوزير عقب مراسم توقيع العقد الشركة المنفذة إلى إستكمال هذه المشاريع في المدة المحددة، والتي من شأنها أن تؤدي دوراً في معالجة أعباء ومشاكل الحمل في منطقتي جومان والحاج عمران.

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