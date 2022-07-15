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وزارة في إقليم كوردستان تعلن إعادة 58 مليار دينار إلى الخزينة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-15T10:18:37+0000
وزارة في إقليم كوردستان تعلن إعادة 58 مليار دينار إلى الخزينة

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، فرست أحمد، يوم الجمعة، إعادة 58 مليار دينار الى خزينة الإقليم.

وذكر أحمد، بحسب بيان، أن "الوزارة عينت 473 مدعياً عاماً بمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية وتمكنت من الوصول إلى مراحل مهمة جدا خلال هذه السنوات".

وأضاف أن الوزارة "أسست في 2020 مركزا للبحث القانوني، إضافة إلى إصدار مجلات وخمسة كتب باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية".

وأشار الوزير الكوردي، إلى "منجزات هذه الوزارة خلال الكابينة الحالية، مؤكدا "تقديم 61 مشروع قانون إلى برلمان كوردستان لتعديل بعض القوانين".

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