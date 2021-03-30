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وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T08:32:18+0000
وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الرياضة والشباب في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعليق نشاطاتها كافة حتى إشعار آخر وذلك بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بشكل سريع وملحوظ تفشت موجة جديدة من فيروس كورونا في الإقليم و وفقا لتحذيرات وزارة الصحة إذا استمر الحال على هذا المنوال فإن الوضع وخلال مدة قصيرة سيخرج عن السيطرة". 

وأضافت الوزارة أنه وضمن إطار الحملة الوقائية فإننا نحيط المديريات العامة والدوائر كافة المرتبطة في وزارتنا بتعليق النشاطات والتجمعات كافة إلى أن تصدر اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا تعليمات جديدة.

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