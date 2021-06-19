وزارة صحة إقليم كوردستان ترد على أنباء بيع مستشفى حكومي لعلاج السرطان

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت الأنباء المتداولة والتي تتحدث عن إحالة مستشفى (هيوا) لعلاج مرضى السرطان على القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في بيان اليوم، إنه فيما يتعلق بالأنباء والشائعات التي تتحدث عن إغلاق مستشفى هيوا في السليمانية أو بيعها ومنحها للقطاع الخاص، من المؤسف فقد أصبحت مادة للتضليل والمزايدة.

ونفى المتحدث تلك الشائعات قائلا: إنها لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة.

وأضاف أنه على العكس من ذلك فإن مستشفى (هيوا) وباقي مراكز السرطان في إقليم كوردستان تقدم فيها الخدمات بالمجان وهي تحظى بإلاهتمام والدعم التام من قبل حكومة إقليم كوردستان ووزارة الصحة.

حويزي أشار إلى أن هناك العديد من مشاريع التوسعة وتوفير المستلزمات والاجهزة الضرورية لتلك المستشفيات إضافة إلى توفير الأدوية والعلاج الإشعاعي والعمليات الجراحية والخدمات المختلفة التي تكلف شهريا مليارات الدنانير.

ويعاني مستشفى (هيوا) من نقص حاد بالأدوية ووجه المرضى عبر وكالة شفق نيوز نداء لحكومة الإقليم والحكومة الإتحادية بالعمل على توفير العلاجات لهم التي أصبحت باهظة الثمن جدا.

يأتي هذا في وقت خرج العشرات من الكوادر الصحية، والأطباء في وقفات إحتجاجية وقاطع الدوام لفترة من الزمن بسبب قطع نسبة من رواتبهم الشهرية إضافة إلى تأخير صرف تلك الرواتب لأكثر من 6 أشهر.

وأعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في شهر نيسان/أبريل الفائت عن تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بمرض السرطان في الإقليم خلال العام الماضي.