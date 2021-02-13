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وزارة صحة إقليم كوردستان تحذرُّ من تفشٍ سريع و"أكثر خطورة" لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-13T11:03:27+0000
وزارة صحة إقليم كوردستان تحذرُّ من تفشٍ سريع و"أكثر خطورة" لكورونا

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت من تفشٍ سريع و "أكثر خطورة" لفيروس كورونا بعد ظهور السلالة الجديدة له في دول المنطقة والعالم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إنه "الآن وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها في جميع الأماكن وفي القطاعين العام والخاص، وعودة التجمعات في المولات والمقاهي والمطاعم وفي الأماكن السياحية ودور العبادة وأماكن أُخرى كثيرة، ولكن للأسف لا يتم تطبيق الإجراءات الصحية في معظم تلك الأماكن خاصة استخدام وارتداء الكمامة والتباعد".

وحذرت الوزارة من إمكانية عودة تفشي الفيروس بشكل أكثر سرعة، وأشد خطورة خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة لكورونا التي تعاني منها أكثر دول العالم.

وطالب البيان السكان بالالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية لتخطي الوضع الحالي بأقل الأضرار وبالتعاون مع الجميع. 

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