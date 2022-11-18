وزارة صحة الإقليم تعلن حصيلة جديدة للضحايا والجرحى والمفقودين بحادثة انفجار السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن حصيلة انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل في حي "كازينو" بمدينة السليمانية بلغت 7 ضحايا من المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الضحايا المدنيين السبع تتراوح اعمارهم بين 11 - 55 عاما بينما أُصيب 11 آخرون بجروح أربعة منهم حالتهم الصحية غير مستقرة، مبينة أن أكثر من 13 شخصا في عداد المفقودين.

ووفقا للبيان فإن الوزارة قد وجهت المراكز الصحية القريبة من محل الحادث بعلاج المصابين.

هذا وقد شرعت فرق الدفاع المدني بمحافظة السليمانية منذ ساعات الصباح الأولى بعملية البحث عن المفقودين بالركام المنهار جراء الانفجار.

وتشير المعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني انتشلت جثتي ضحيتين من تحت الركام الاسمنتي في حين تمكنت من العثور على طفل بعمر 6 أشهر على قيد الحياة إلا أنه توفي بالمستشفى بعدها إلى جانب والدته لترتفع الصحية إلى 10 ضحايا.

وتنشر وكالة شفق نيوز لقطات من موقع الحادث: