داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الخميس حظر السفر الى عدد من الدول تفشى بها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة في بيان اليوم، منع سفر مواطني الاقليم الى 8 دول، وهي: بريطانيا، افريقيا الجنوبية، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان.

ومن ضمن القرارات منع قدوم المسافرين من تلك البلدان المومأ اليها باستثناء البعثات الدبلوماسية، والوفد الرسمية.

وكذلك يتم فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المواطنين العراقيين الوافدين من تلك الدول.

اغلاق المنافذ الحدودية الاتية: حاج عمران، باشماخ، برويزخان امام حركة السائحين.

منع اقامة التجمعات، والمؤتمرات، والاجتماعات والحفالات.