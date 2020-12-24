سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T10:54:29+0000
داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الخميس حظر السفر الى عدد من الدول تفشى بها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة في بيان اليوم، منع سفر مواطني الاقليم الى 8 دول، وهي: بريطانيا، افريقيا الجنوبية، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان.

ومن ضمن القرارات منع قدوم المسافرين من تلك البلدان المومأ اليها باستثناء البعثات الدبلوماسية، والوفد الرسمية.

وكذلك يتم فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المواطنين العراقيين الوافدين من تلك الدول.

اغلاق المنافذ الحدودية الاتية: حاج عمران، باشماخ، برويزخان امام حركة السائحين.

منع اقامة التجمعات، والمؤتمرات، والاجتماعات والحفالات.

related

اقليم كوردستان يسجل 33 حالة وفاة و997 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-11-06 10:18:20
اقليم كوردستان يسجل 33 حالة وفاة و997 اصابة جديدة بكورونا

إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

Date: 2020-11-29 10:35:07
إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-04 12:56:56
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-12-11 12:40:29
اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

كورونا .. 19 حالة وفاة و588 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-11 14:17:35
كورونا .. 19 حالة وفاة و588 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

حالات الشفاء تتفوق على الإصابات الجديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-20 11:50:37
حالات الشفاء تتفوق على الإصابات الجديدة بكورونا في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بالاصابات بـ 379 حالة جديدة

Date: 2020-11-26 11:25:10
اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بالاصابات بـ 379 حالة جديدة

اقليم كوردستان يعلن 389 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

Date: 2020-12-01 10:30:11
اقليم كوردستان يعلن 389 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا