سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة خدمية في إقليم كوردستان تتكبد خسائر فادحة تصل لـ86 مليار دينار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-07T10:48:42+0000
وزارة خدمية في إقليم كوردستان تتكبد خسائر فادحة تصل لـ86 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تخصيص مليارين، و 684 مليونا، و605 أمتار مكعبة من مياه الشرب سنويا للمواطنين من خلال 14 مديرية، و118 دائرة للمياه في مناطق ومدن الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته حكومة الإقليم، أنها أنفقت 128 مليارا، و699 مليونا، و419 الف دينار على مياه الشرب خلال العام الماضي، لكن إيرادات المياه التي حققتها بلغت 42 ملياراً، و102 مليون، و327 الفا، و626 ديناراً.

وقالت أيضا أن الوزارة توفر للمشتركين في الحصول على المياه في إقليم كوردستان والبالغ عددهم مليونا، و14 الفا، و259 مشتركا في عدادات المياه، مشيرة إلى أن 310 آلاف، و447 مشتركا لا يمتلكون عدادات.

related

توقف أكثر من 200 بئر ماء عن العمل في أربيل

Date: 2021-07-03 09:49:13
توقف أكثر من 200 بئر ماء عن العمل في أربيل

الأمطار الغزيرة تتسبب بقطع المياه عن أربيل

Date: 2021-07-21 05:37:37
الأمطار الغزيرة تتسبب بقطع المياه عن أربيل

أربيل: المياه الجوفية انخفضت لنحو 60 متراً تحت الأرض وسنبني أربعة سدود

Date: 2021-09-04 10:03:10
أربيل: المياه الجوفية انخفضت لنحو 60 متراً تحت الأرض وسنبني أربعة سدود

سد دربنديخان يعلن انخفاض الإيرادات المائية لأدنى مستوى

Date: 2021-10-01 08:05:28
سد دربنديخان يعلن انخفاض الإيرادات المائية لأدنى مستوى

وزيرة زراعة الإقليم: واردات كوردستان والعراق من المياه انخفضت إلى ما دون 25%

Date: 2021-10-29 07:51:21
وزيرة زراعة الإقليم: واردات كوردستان والعراق من المياه انخفضت إلى ما دون 25%

حكومة كوردستان تخفض رسوم الكهرباء والمياه بنسبة 15%

Date: 2022-01-12 14:17:48
حكومة كوردستان تخفض رسوم الكهرباء والمياه بنسبة 15%

كورونا توجه ضربة لوزارة "مهمة" في إقليم كوردستان: رغم ذلك سنواصل العمل

Date: 2021-02-07 08:24:39
كورونا توجه ضربة لوزارة "مهمة" في إقليم كوردستان: رغم ذلك سنواصل العمل

ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان

Date: 2021-09-23 09:21:31
ساسان عوني: 469 مشروعاً بميزانية بأكثر من تريليوني دينار قيد التنفيذ في كوردستان