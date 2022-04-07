وزارة خدمية في إقليم كوردستان تتكبد خسائر فادحة تصل لـ86 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تخصيص مليارين، و 684 مليونا، و605 أمتار مكعبة من مياه الشرب سنويا للمواطنين من خلال 14 مديرية، و118 دائرة للمياه في مناطق ومدن الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته حكومة الإقليم، أنها أنفقت 128 مليارا، و699 مليونا، و419 الف دينار على مياه الشرب خلال العام الماضي، لكن إيرادات المياه التي حققتها بلغت 42 ملياراً، و102 مليون، و327 الفا، و626 ديناراً.

وقالت أيضا أن الوزارة توفر للمشتركين في الحصول على المياه في إقليم كوردستان والبالغ عددهم مليونا، و14 الفا، و259 مشتركا في عدادات المياه، مشيرة إلى أن 310 آلاف، و447 مشتركا لا يمتلكون عدادات.