وزارة تربية إقليم كوردستان تعلن تقليص منهج الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تعميما بشأن المواضيع التي تم تعليقها للدراسة في الفصل الثاني للامتحانات العامة للمرحلة 12 الاعدادي (السادس اعدادي) بأقسامه كافة للسنة الدراسية 2020 - 2021.

ونشرت الوزارة جداول مفصلة عن المواد الدراسية التي تم تقليصها لهذه المرحلة.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان قد اعلن امس الاربعاء أن "اللجنة العليا لمواجهة كورونا ستعقد اجتماعها قريبا، وعلى ضوء تقارير وزارة الصحة والجهات المعنية سوف ناخذ قرارا بخصوص مصير المدارس"، مردفا "سنعمل على عدم ضياع السنة الدراسية الحالية".