وزارة تخاطب حكومة إقليم كوردستان لزيادة رواتب هذه الفئة

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في إقليم كوردستان كويسان محمد يوم الأربعاء مخاطبتها حكومة الإقليم لزيادة رواتب ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنها وجهت كتابا إلى مجلس وزراء الإقليم ومنها إلى وزارة المالية، ورئيس الحكومة لصرف راتبين لذوي الاحتياجات الخاصة وفق الاموال المتوفرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا في هذا المجال.

واردفت بالقول إنها وجهت كتابا آخر إلى حكومة الإقليم لزيادة رواتب تلك الفئة في المجتمع.

وطالبت ثمانية من المنظمات والجمعيات والاتحاديين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، بتقديم يد العون، وصرف راتبين لهم في رمضان.