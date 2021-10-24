وزارة المالية في إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان يوم الأحد أنها ستشرع بتوزيع الرواتب على الموظفين و العاملين في القطاع العام اعتبارا من تاريخ 25 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستبدأ غداً الأثنين بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر على القطاع العام، مضيفة أن أول وزارة ستتسلم الرواتب هي الصحة وبدون استقطاع وحسب آلية الشهر الماضي.

ومنذ أن بدأت الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين في كوردستان بمبلغ شهري مقداره 200 مليار دينار تمكنت حكومة الاقليم من صرف الرواتب من دون نظام الاستقطاع الذي كان معمولا به سابقاً.