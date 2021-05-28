وزارة المالية في اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب بعد غد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان يوم الجمعة أنها ستشرع بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام كافة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم، إنه في يوم الأحد المصادف الـ30 من شهر آيار الجاري سيتم صرف رواتب الوحدات 70 و80 في قوات البيشمركة، والموظفين في وزارة المالية والإقتصاد.

وأشار البيان إلى أن الرواتب سيتم توزيعها على الموظفين كافة خلال الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن تشرع وزارة المالية بتوزيع الرواتب في يوم الثلاثاء الماضي الا أن قلة السيولة في البنوك والمصارف الحكومية في الإقليم حالت دون ذلك.