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وزارة المالية تنأى بنفسها عن أزمة مستشفى السرطان في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T10:03:42+0000
وزارة المالية تنأى بنفسها عن أزمة مستشفى السرطان في السليمانية

شفق نيوز/ نأت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان يوم الأحد بنفسها عن الأزمة القائمة حول مستشفى "هيوا" لعلاج مرضى السرطان في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قضية صندوق السرطان لاعلاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بوزارة المالية والإقتصاد، موضحة أن للصندوق حسابات خاصة وتنفق منها دون العودة إلى الوزارة.

وأضاف البيان أن الوزارة اتفقت مع المدير العام للبنك المركزي العراقي في الإقليم فرع السليمانية (الأخ عبد الرحمن) والمدير العام لصحة السليمانية (د. صباح) على أن يتم صرف مبالغ شراء العلاج وفق السيولة المالية التي تؤمنها كما في السنوات السابقة.

الوزارة أشارت إلى أن صندوق السرطان وكإشراف عليه بات قضية سياسية، و وزارة المالية ليست مسؤولة عنه.

ونوه البيان إلى أنه في تاريخ 15 من شهر حزيران تم حل مشكلة (بدل العيادات)، و (الملاكات) بالتنسيق مع رئاسة ديوان مجلس الوزراء من خلال تواصل مالي مباشر.

ووفقا للبيان فإن قضية الموافقة على طلب مستشفى "هيوا" لتسلم 500 مليون دينار شهريا يتم رفعها عن طريق وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء، ولا علاقة لوزارة المالية لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر.

ووعدت الوزارة في البيان بأنها وكما كانت في السابق ستواصل مسيرتها في معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في إقليم كوردستان قاطبة.

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